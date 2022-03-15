Умер актер Игорь Класс

Актер и режиссер Игорь Класс, известный по роли Варлама Шаламова в телесериале "Завещание Ленина", ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщается во вторник на сайте Союза кинематографистов РФ .

"13 марта 2022 года на 83-м году жизни скончался талантливый актер театра и кино, театральный режиссер, педагог и писатель Игорь Иосифович Класс", - говорится в сообщении.

Игорь Класс родился 26 ноября 1939 года в Одессе. Снялся более чем в 50 картинах, в том числе в телесериале "Завещание Ленина", многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить...", киноэпопее "Битва за Москву" и фильме "Остров сокровищ".