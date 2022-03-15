Очередь на входе в метро в Петербурге показали на видео

У станции метро «Улица Дыбенко» утром 15 марта собралась длинная очередь. Об этом сообщает "Фонтанка".
Видео, на котором показана очередь у станции метро прислали изданию читатели.
«Все началось 24 февраля. Тогда обновили турникеты, и появились первые очереди. С тех пор они стали уже традицией по будням с утра в час пик. Сегодня слышали, что вход на станцию ограничен, также в громкоговоритель было сказано, что какие-то автобусы с развозкой людей приезжают в это же время (8 утра?) на станцию «Улица Дыбенко». Также есть информация, что два турникета не работали в 7:45 утра», — пояснила петербурженка.
По её словам, ей пришлось простоять в очереди минут 10. Она утверждает, что за четыре года, пока она живёт в этом районе, таких очередей у станции метро не бывало.