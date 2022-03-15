Местные жители в Саратове раскупают крупы и сахар. Видео

В Саратове вырос потребительский спрос на крупы, муку и сахар в магазинах.

Опустевшие полки супермаркетов в городе были сняты Ruptly в понедельник.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на руководство магазинов, запас товаров на логистических складах имеется в достаточном количестве. Дефицит же некоторых категорий товаров носит временный характер из-за высокого покупательского спроса.