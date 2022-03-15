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1 час назад

Местные жители в Саратове раскупают крупы и сахар. Видео

Александр Кузьмин

В Саратове вырос потребительский спрос на крупы, муку и сахар в магазинах.

Опустевшие полки супермаркетов в городе были сняты Ruptly в понедельник.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на руководство магазинов, запас товаров на логистических складах имеется в достаточном количестве. Дефицит же некоторых категорий товаров носит временный характер из-за высокого покупательского спроса.

В начале марта в Саратове уже отмечался повышенный потребительский спрос на муку, крупы, сахар, соль, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы.

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