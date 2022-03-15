Международная акция «Сад памяти» начнется в Севастополе

«В этом году "Сад памяти" займется созданием доступного образовательного контента. Так, серия видеороликов #СадПамятиГордимся расскажет про интересные факты, истории, судьбы и подвиги молодых людей в годы ВОВ. Наша задача — создать чувство единения современной молодежи со своей историей, со своим наследием. Кроме того, "Сад Памяти" будет широко представлен в российских социальных сетях: мы продолжим формат #СадПамятиДома, проведем квизы, прямые эфиры с известными людьми, флешмоб "Расскажи о своем герое" и другие творческие и культурные активности. Это тоже будет особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом культурного наследия народов России», — рассказала Степченко.