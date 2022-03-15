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1 час назад

Международная акция «Сад памяти» начнется в Севастополе

Lenta.ruLenta.ru

Третий сезон международной акции «Сад памяти», цель которой высадить 27 миллионов деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, традиционно начнется 18 марта в Севастополе. Именно в этом городе в 2020 году народный артист СССР Василий Лановой посадил миндальное дерево в память о своих родителях, а год спустя в Севастополе разбили миндальный сад уже в память о самом артисте.

Международная акция «Сад памяти» начнется в Севастополе
Фото: ТАССТАСС

По словам генерального директора автономной некоммерческой организации «Сад памяти» Ольги Степченко, к проекту планируют привлечь школьников, студентов, деятелей культуры, сотрудников компаний, военнослужащих и представителей религиозных учреждений.

Видео дня

Мероприятия приурочат к битве под Москвой, подвигу Алексея Маресьева, партизанскому движению. В рамках «Сада памяти» также запустят серию обучающих видеороликов, проведут флешмобы, квизы и прямые эфиры.

«В этом году "Сад памяти" займется созданием доступного образовательного контента. Так, серия видеороликов #СадПамятиГордимся расскажет про интересные факты, истории, судьбы и подвиги молодых людей в годы ВОВ. Наша задача — создать чувство единения современной молодежи со своей историей, со своим наследием. Кроме того, "Сад Памяти" будет широко представлен в российских социальных сетях: мы продолжим формат #СадПамятиДома, проведем квизы, прямые эфиры с известными людьми, флешмоб "Расскажи о своем герое" и другие творческие и культурные активности. Это тоже будет особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом культурного наследия народов России», — рассказала Степченко.

Акция проходит при поддержке Министерства просвещения России. Заместитель министра Денис Грибов отметил, что в 2022 году участников будет не меньше.

«Большое количество детей и молодежи принимает участие в проведении международной акции "Сад памяти". Мы активно их в этом поддерживаем. Ожидается, что в этом году к акции присоединятся не менее полутора миллионов обучающихся. Кроме того, мы уже традиционно проведем "Всероссийский урок победы", посвященный памяти героев Великой отечественной войны. Сохранение исторической памяти — одна из ключевых задач современности. Уроки истории помогают нашим детям видеть и понимать предпосылки многих событий и делать правильные выводы», — отметил он.

Искреннее желание молодых людей защищать природу и стремиться к более экологичному образу жизни, надо поощрять, отметил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

«Я убежден, что человек, который пришел и посадил дерево, получил "прививку" на всю жизнь. Он никогда не срубит дерево, не подожжет лес и не навредит окружающему миру. Такие инициативы позволяют формировать экологическую культуру, прививать любовь к лесу и природе», — сказал он.

Деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высадят во всех субъектах Российской Федерации и в нескольких зарубежных странах, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

«Сады памяти в этом году будут высажены в Донецкой и Луганской народных республиках. Учитывая непростую ситуацию, подобные мероприятия крайне важны. "Сад Памяти" позволяет сохранять историческую правду, способствует патриотическому воспитанию и экологическому просвещению», — сказала она.

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