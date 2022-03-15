Названо условие новой волны коронавируса в Москве

Отказ от вакцинации и снижение коллективного иммунитета могут привести к новой волне COVID-19 в Москве. Об этом заявила главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, передает ТАСС.

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Она подчеркнула, что вакцинация является единственным способом контроля любой инфекции. Ослабить антиковидные меры позволяет общее улучшение ситуации.

Она предостерегла, что при ослаблении коллективного иммунитета возможны новые вспышки.

Лысенко также напомнила про соблюдение ограничительных мер при посещении заразившихся коронавирусом. Это касается как родственников больных и волонтеров, так и медицинского персонала.

По мнению врача, сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом можно контролировать, но инфекция не исчезнет и станет сезонным заболеванием.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн высказал мнение, что заболеваемость COVID-19 в России снизится уже к июню, после чего пандемия коронавируса может закончиться.

Также о снижении заболеваемости COVID-19 сообщал федеральный оперативный штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным на 14 марта, число госпитализированных на 100 тысяч человек снизилось на 44,9 процента.