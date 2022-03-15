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29 минут назад

Названо условие новой волны коронавируса в Москве

Lenta.ruLenta.ru

Отказ от вакцинации и снижение коллективного иммунитета могут привести к новой волне COVID-19 в Москве. Об этом заявила главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, передает ТАСС.

Названо условие новой волны коронавируса в Москве
Фото: ТАССТАСС

Она подчеркнула, что вакцинация является единственным способом контроля любой инфекции. Ослабить антиковидные меры позволяет общее улучшение ситуации.

Она предостерегла, что при ослаблении коллективного иммунитета возможны новые вспышки.

Лысенко также напомнила про соблюдение ограничительных мер при посещении заразившихся коронавирусом. Это касается как родственников больных и волонтеров, так и медицинского персонала.

По мнению врача, сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом можно контролировать, но инфекция не исчезнет и станет сезонным заболеванием.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн высказал мнение, что заболеваемость COVID-19 в России снизится уже к июню, после чего пандемия коронавируса может закончиться.

Также о снижении заболеваемости COVID-19 сообщал федеральный оперативный штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным на 14 марта, число госпитализированных на 100 тысяч человек снизилось на 44,9 процента.

На фоне благоприятной эпидобстановки в ряде регионов начали отменять масочный режим. Первыми это решение приняли власти Чечни. С 15 марта от обязательного ношения масок отказались в Москве. Следом аналогичное решение приняли власти Подмосковье.

Общество,Анатолий Альтштейн,Марьяна Лысенко,
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