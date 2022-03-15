Мнение Онищенко об отмене масочного режима в Москве

Президент Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отреагировал на решение об отмене масочного режима в Москве, назвав его правильным. Свою оценку принятой мере он дал в разговоре с KP.RU.

«Правильно сделали, что отменили. Потому что, в принципе, если суммировать число переболевших и число привитых, то популяционный иммунитет достаточно высокий. Об этом свидетельствует и то, что уровень заболеваемости пошел вниз», — отметил Онищенко.

При этом академик посоветовал избегать скоплений людей. Онищенко пояснил, что по возможности поездкам в общественном транспорте стоит предпочесть прогулки пешком, как вариант, выходить на остановках пораньше. Кроме того, он порекомендовал россиянам больше проводить времени на свежем воздухе и принимать витамины.

Онищенко добавил, что процент привитых и переболевших COVID-19 в столице составляет более 70 процентов. По его словам, прогноз о завершении пандемии до мая текущего года на данный момент оправдывается.

Ранее обязательное ношение масок отменили в Москве. Аналогичную меру приняли и в Подмосковье.