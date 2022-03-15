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18 минут назад

7 273 человека госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

В России за минувшие сутки госпитализировали 7 273 человека с COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, в стране зарегистрировали 36 678 новых случаев заражения.

7 273 человека госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший суточный прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+6031), Свердловской области (+5027) и Воронежской области (+4739). В Москве 1358 новых случаев заражения, в Московской области — 4850. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 17 412 919 человек.

Выздоровели еще 118 372 пациента, всего коронавирусом переболели 15 704 022 россиянина. Скончались еще 558 человек с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 361 902.

На 11 марта в России полную вакцинацию от COVID-19 прошли 84 489 088 человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 53,6%.

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