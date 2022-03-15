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43 минуты назад

Власти Петербурга сообщили о завершении пятой волны COVID-19

В Санкт-Петербурге недельный уровень госпитализаций, зафиксированный на прошлой неделе, находится на минимальном уровне. По этой причине есть все основания заявлять о завершении пятой волны COVID-19, сообщил «Интерфаксу» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец во вторник, 15 марта.

В Петербурге сообщили о завершении пятой волны COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что в ковидных стационарах Петербурга сейчас остаются чуть более 2,7 тысячи пациентов. Количество свободных коек составляет 1,4 тысячи.

Лисовец подчеркнул, что коечный фонд в Петербурге продолжает сокращаться. Из городской больницы №2 выписываются последние пациенты, к концу этой недели там будут принимать обычных больных, добавил он.

Накануне стало известно, что власти Московской области отменяют обязательное ношение масок и социальную дистанцию.

Кроме того, в Подмосковье отменяются проверки по соблюдению ограничений, которые были введены из-за ситуации с COVID-19.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в городе с 15 марта.

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