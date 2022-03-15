Россиянам пообещали «необычную погоду»

Благодаря мощному антициклону, который захватит всю территорию страны на этой неделе, россиян ждет необычная погода, которая выровняет показатели по стране. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на юге России и в умеренных широтах погода будет необычно холодной, а на севере – теплой.

«В течение этой недели на территории страны удивительная ситуация: от западных до восточных границ будет оказывать влияние на погоду мощный антициклон. Будет нестандартная ситуация, когда в умеренных и южных широтах температура будет ниже нормы, а в северных регионах - выше нормы. Например, на юге европейской части России, Урала температура прогнозируется на 4-8 градусов ниже нормы, а в Северо-Западном федеральном округе - выше нормы на 6-12 градусов», - цитирует синоптика ТАСС.

Он отметил, что такое распределение температурных аномалий приведет к тому, что на юге и севере европейской части страны температура будет одинаковая - в среднем от минус 2 до плюс 4 градусов. Минимальные показатели - от минус 4 до минус 8 градусов.

Холоднее всего будет в Поволжье, на Урале, юге Красноярского края и Иркутской области. Там ожидается до минус 7-8 градусов. А вот в Ямало-Ненецком автономном округе и Таймыре будет теплее всего - до плюс 15 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде на 15 марта. В Москве ожидается облачная погода без осадков, утром и вечером местами гололедица. Температура в столице ноль - плюс 2, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов.