Клиенты Wildberries пожаловались на сбои

В работе онлайн-ретейлера Wildberries продолжают фиксировать сбои. Об этом говорится в данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Максим Блинов / РИА Новости

По состоянию на 07:43 мск 15 марта зафиксировано 2 327 отчетов о сбоях в работе ретейлера. Больше всего пользователи отмечают сбои в работе приложения. На это пожаловались 46% клиентов. Еще 43% жалуются на трудности с отслеживанием заказа, 11% - на проблемы с работой сайта. Наибольшее число неполадок зафиксировано в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Проблемы в работе Wildberries начались еще в понедельник. По состоянию на 9:19 мск число жалоб достигало 8799. Больше всего о неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.