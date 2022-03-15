В Подмосковье отменили масочный режим

Власти Московской области отменили масочный режим, введенный ранее из-за антиковидных ограничений, а также социальную дистанцию в общественных местах. Об этом сообщает РИА Новости.
«В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Кроме того, прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций.
Ранее масочный режим отменили в Москве. По словам столичного мэра Сергея Собянина, в городе наблюдается стабильное улучшение эпидемиологической ситуации. Мера действует с 15 марта.
Напомним, ношение масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, стало обязательным с мая 2020 года из-за ухудшающейся ситуации с заболеванием COVID-19. С 30 июля 2021 года ношение перчаток стало необязательным, но это не касалось масок. Нарушителей в общественных местах штрафовали на 4 тыс. рублей, а в транспорте - на 5 тыс.