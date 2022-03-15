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1 час назад

В Подмосковье отменили масочный режим

Елена Прошина

Власти Московской области отменили масочный режим, введенный ранее из-за антиковидных ограничений, а также социальную дистанцию в общественных местах. Об этом сообщает РИА Новости.

В Подмосковье отменили масочный режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Кроме того, прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций.

Ранее масочный режим отменили в Москве. По словам столичного мэра Сергея Собянина, в городе наблюдается стабильное улучшение эпидемиологической ситуации. Мера действует с 15 марта.

Напомним, ношение масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, стало обязательным с мая 2020 года из-за ухудшающейся ситуации с заболеванием COVID-19. С 30 июля 2021 года ношение перчаток стало необязательным, но это не касалось масок. Нарушителей в общественных местах штрафовали на 4 тыс. рублей, а в транспорте - на 5 тыс.

Общество,Сергей Собянин,Правительство московской области,Роспотребнадзор,
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