В Подмосковье отменили масочный режим

«В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Напомним, ношение масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, стало обязательным с мая 2020 года из-за ухудшающейся ситуации с заболеванием COVID-19. С 30 июля 2021 года ношение перчаток стало необязательным, но это не касалось масок. Нарушителей в общественных местах штрафовали на 4 тыс. рублей, а в транспорте - на 5 тыс.