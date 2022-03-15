Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой

В Крыму водохранилище Чернореченское - самое крупное в регионе, построенное для водоснабжения севастопольского региона, заполнилось на 94,7%. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

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По состоянию на14 марта объем водохранилища составляет 60 млн 857 тысяч кубометров, а его максимальный объем - 64,2 млн кубометров.

Отмечается, что такой запас гарантирует стабильное водоснабжение потребителей Севастополя не только в течение текущего года, но и будущего года.

Ранее сообщалось, что Крым восстанавливает подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Соответствующее распоряжение отдал глава республики Сергей Аксенов. Снятие водной блокады позволит сэкономить Крыму десятки млрд руб. и поможет возродить сельское хозяйство. На полуострове можно будет снова выращивать рис и кукурузу.