Уголовную ответственность могут ввести за фиктивные браки мигрантов

В МВД РФ прорабатывают введение уголовной ответственности за оформление иностранцами фиктивных семейных отношений с гражданами России для легализации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД.

Фото: ТАСС ТАСС

В ведомстве считают, что использование фиктивных браков с гражданами РФ и установление фиктивного отцовства над несовершеннолетними детьми является одним из угрозообразующих факторов в миграционной сфере. В ведомстве отметили, что основными механизмами выявления каналов незаконной миграции является анализ миграционной ситуации и криминогенной обстановки.

По действующему российскому законодательству, иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если состоят в браке с российским гражданином не менее трех лет.

Ранее сообщалось, что калужская область начала борьбу с мигрантами — им запретили работать в ряде сфер обслуживания, а сам регион вышел из программы по переселению соотечественников. На уровне Совета безопасности России появилась комиссия по миграционной политике, которую возглавил Дмитрий Медведев. 11 февраля он выступил с речью об угрозах со стороны этнических анклавов. При этом общего взгляда на миграционный вопрос на федеральном уровне нет, говорят эксперты.