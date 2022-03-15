Оценена вероятность появления новых штаммов COVID

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность появления новых опасных штаммов коронавируса. Он считает, что возникновение нового штамма с повышенной заразностью, который привел бы к росту летальных исходов, маловероятно.

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По его словам, эволюция вируса идет в сторону снижения его патогенных свойств.

«Если мы в первые годы эпидемии имели летальность порядка пяти-шести процентов, то сейчас она ниже одного процента», — заключил Альтштейн.