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38 минут назад

Вирусолог оценил вероятность появления новых опасных штаммов коронавируса

Lenta.ruLenta.ru

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность появления новых опасных штаммов коронавируса. Он считает, что возникновение нового штамма с повышенной заразностью, который привел бы к росту летальных исходов, маловероятно.

Оценена вероятность появления новых штаммов COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, эволюция вируса идет в сторону снижения его патогенных свойств.

«Если мы в первые годы эпидемии имели летальность порядка пяти-шести процентов, то сейчас она ниже одного процента», — заключил Альтштейн.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский допустил, что пандемия не закончится на омикрон-штамме, но в ближайшее время новых поколений вируса не появится. Он также подчеркнул, что, согласно математическим данным, до лета коронавирусная инфекция точно не отступит.

Общество,Анатолий Альтштейн,Сергей Вознесенский,
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