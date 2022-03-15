В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
16 минут назад

Вирусолог назвал срок окончания пандемии коронавируса

Lenta.ruLenta.ru

Заболеваемость COVID-19 в России снизится уже к июню, после чего пандемия коронавируса может закончиться. Такие сроки назвал «Ленте.ру» главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Вирусолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в России, как и во всем мире, постепенно снижается частота заболеваемости COVID-19. Ситуация с коронавирусом сейчас сильно отличается от той, что была два года назад, поэтому вскоре эпидемия уйдет «своими механизмами», считает вирусолог.

О снижении заболеваемости COVID-19 в России также сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным на 14 марта, число госпитализированных на 100 тысяч человек снизилось на 44,9 процента.

При этом врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что пока неверно говорить о скором завершении пандемии коронавируса в России, несмотря на снижение заболеваемости. Он считает, что закончится только ее острая фаза.

Общество,Андрей Поздняков,Анатолий Альтштейн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители