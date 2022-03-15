Вирусолог назвал срок окончания пандемии коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в России снизится уже к июню, после чего пандемия коронавируса может закончиться. Такие сроки назвал «Ленте.ру» главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

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По его словам, в России, как и во всем мире, постепенно снижается частота заболеваемости COVID-19. Ситуация с коронавирусом сейчас сильно отличается от той, что была два года назад, поэтому вскоре эпидемия уйдет «своими механизмами», считает вирусолог.

О снижении заболеваемости COVID-19 в России также сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным на 14 марта, число госпитализированных на 100 тысяч человек снизилось на 44,9 процента.