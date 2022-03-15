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1 час назад

Россияне вспомнили ассортимент продуктов в магазинах СССР

МослентаМослента

Россияне вспомнили ассортимент советских продуктовых магазинов. Дискуссия развернулась в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Россияне вспомнили ассортимент продуктов в магазинах СССР
Фото: ТАССТАСС

Некоторые комментаторы вспомнили, что в СССР в магазинах стоял запах солений и зелени. Многие отметили, что в те годы был популярен салат из сезонных огурцов, лука и сметаны, который «пах весной».

«Помню эти огурцы с желтыми цветочками на конце — муж дарил на 8 Марта, потому что не мог достать цветы!», — призналась одна из пользовательниц.

Большинство признали, что полки советских магазинов не отличались богатым ассортиментом. Особенно дефицитными продуктами считались бананы и некоторые овощи.

«В 80-м году я была по случаю Олимпиады в "стройотряде", работала в магазине. Причем на своей собственной улице. Так вот, меня чуть не убила толпа, ждавшая, пока я вывезу в зал бледно-розовые чахлые помидоры», — вспомнила одна из пользовательниц.

В то же время юзеры согласились, что в советских магазинах наблюдалось изобилие консервированных продуктов, к примеру, морской капусты и бычков в томатном соусе. А кто-то и вовсе заявил, что не наблюдал в СССР недостатка еды.

«Я не помню жуткого дефицита продуктов в Москве, в 80-е. Очереди, да, но все купить можно было. Помню колбасу "Московскую" варено-копченую, стоила четыре рубля килограмм», — рассказала женщина в комментариях.

Ранее россияне вспомнили взлет цен в магазинах после развала СССР.

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