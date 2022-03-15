Россияне вспомнили ассортимент продуктов в магазинах СССР

«В 80-м году я была по случаю Олимпиады в "стройотряде", работала в магазине. Причем на своей собственной улице. Так вот, меня чуть не убила толпа, ждавшая, пока я вывезу в зал бледно-розовые чахлые помидоры», — вспомнила одна из пользовательниц.