"В течение этой недели на территории страны удивительная ситуация: от западных до восточных границ будет оказывать влияние на погоду мощный антициклон. Будет нестандартная ситуация, когда в умеренных и южных широтах температура будет ниже нормы, а в северных регионах - выше нормы. Например, на юге европейской части России, Урала температура прогнозируется на 4-8 градусов ниже нормы, а в Северо-Западном федеральном округе - выше нормы на 6-12 градусов", - рассказал он.