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1 час назад

Россиян ожидает "нестандартная погода" на этой неделе

ТАССТАССиещё 5

Мощный антициклон захватит всю территорию России на этой неделе и обусловит необычную погоду, выравнивающую показатели по стране. Так, на юге страны и в умеренных широтах погода будет необычно холодной, а на севере - теплой, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение этой недели на территории страны удивительная ситуация: от западных до восточных границ будет оказывать влияние на погоду мощный антициклон. Будет нестандартная ситуация, когда в умеренных и южных широтах температура будет ниже нормы, а в северных регионах - выше нормы. Например, на юге европейской части России, Урала температура прогнозируется на 4-8 градусов ниже нормы, а в Северо-Западном федеральном округе - выше нормы на 6-12 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, такое распределение температурных аномалий приведет к тому, что на юге и севере европейской части страны температура будет одинаковая.

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"Температурный фон от минус 2 до плюс 4 градусов на всей европейской части России будет в среднем. Минимальные показатели - от минус 4 до минус 8 градусов", - отметил метеоролог.

Наиболее заметные отрицательные аномалии до 7-8 градусов ожидают Поволжье, Урал, юг Красноярского края, Иркутскую область. Высокие положительные аномалии до 15 градусов ожидают Ямало-Ненецкий автономный округ, Таймыр.

Общество,Видео,Новости регионов,Роман Вильфанд,
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