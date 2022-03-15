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20 минут назад

СК начал доследственную проверку в отношении женщины, ворвавшейся в эфир программы "Время"

ТАССТАССиещё 2

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая накануне вечером ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время" на Первом канале. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

СК начал проверку после инцидента в эфире программы "Время"
Фото: ТАССТАСС

"В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, административное дело в ее отношении возбуждать не стали, материалы переданы в Следственный комитет.

В понедельник вечером во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова. В настоящее время она задержана.

Общество,Следственный комитет,Первый канал,
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