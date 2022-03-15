СК начал проверку после инцидента в эфире программы "Время"

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая накануне вечером ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время" на Первом канале. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, административное дело в ее отношении возбуждать не стали, материалы переданы в Следственный комитет.