Кому следует носить маски после их отмены

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «ФедералПресс» назвал категории граждан России, которым стоит продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на отмену данного требования.

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В их число входят люди с пониженным иммунитетом, тяжелобольные и невакцинированные.

Жемчугов отметил, что маску этим категориям граждан рекомендуется носить в местах большого скопления людей: магазинах и общественном транспорте. По словам иммунолога, сейчас маски способны защитить и от возможных вспышек других инфекций, в частности — вируса гриппа.

Жемчугов уверен, что в силу высокого процента вакцинированного населения отмена обязательного ношения масок в Москве не приведет к росту заболеваемости. По его мнению, в ближайшее время тенденция к отмене антиковидных мер распространится и на регионы.