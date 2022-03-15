Российская спецоперация на Украине застала в стране сотни граждан Индии, Китая, африканских и арабских стран — в основном студентов местных вузов. Из-за боевых действий и запрета на полеты гражданской авиации они буквально застряли в украинских городах. По мере того как заканчивались запасы еды и воды, а шансов покинуть Украину становилось все меньше, росло и их отчаяние — студенты записали десятки видеообращений, умоляя помочь им выбраться из страны. Прошло больше двух недель с начала спецоперации, пока большинству иностранцев, преодолевших множество трудностей, все же удалось покинуть Украину. Истории некоторых из них выслушала «Лента.ру».

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«Приходилось растапливать снег, чтобы пить»

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Мухим, Индия, студент 4-го курса медицинского института Сумского государственного университета

24 февраля мы проснулись от звонков и сообщений родителей и друзей, которые увидели по телевизору, что Россия начала военную операцию. Мы стали пересылать друг другу новости и видео. Все были в полном шоке.

Сначала мы позвонили в посольство, но там не знали, что делать: российская авиация наносила удары по военным аэродромам и авиабазам, рейсы из Украины были остановлены. Мы звонили каждый день, но ничего не менялось. Выбираться самостоятельно?

Мы жили в полной неизвестности. Никто из нас никогда не оказывался в подобной ситуации. Ты видишь такое только в кино, но в действительности все оказывается совсем иначе. Подготовиться к такому невозможно. Мои родители рыдали в трубку каждый день.

Каждую ночь мы проводили в подвале нашего общежития. Там было сыро и не было отопления, некуда было даже присесть. Мы приносили из наших комнат простыни, подушки и одеяла, чтобы хоть как-то обустроиться и согреться. Ночью в городе отключалось электричество, гасли огни. Ничего не было видно, только слышны звуки разрывающихся снарядов. Каждый из нас молился Всевышнему.

По утрам мы ходили в супермаркет, он открывался где-то с 8 до 12 часов. Но за пять-десять минут на полках ничего не оставалось, не было даже буханки хлеба. Люди старались унести как можно больше продуктов, и мы нередко уходили с пустыми руками.

Украинцы нам не помогали, только волонтеры из числа других индийских студентов, которых в Сумах достаточно много. Им удавалось раздобыть еды и воды, но на всех не хватало. Привозили канистру на 50-100 литров воды, но, понимаете, только индийских студентов было 700 человек. А ведь еще были африканцы, арабы...

Так прошло 13 дней, пока мы наконец не смогли выехать из Сум — это произошло 8 марта. Рано утром нам позвонили из посольства и рассказали, что российские и украинские власти договорились о прекращении огня на шесть часов, чтобы мирные жители могли эвакуироваться из города. Нас вывезли на автобусах в Полтаву, а оттуда уже в Польшу, где посадили на самолет в Дели.

Видел в соцсетях, что некоторые иностранные студенты из Индии и Африки сталкивались с расизмом и дискриминацией, когда, например, пытались сесть на эвакуационные поезда. Лично с нами в Сумах такого не случалось. Нам писали университетские преподаватели, интересовались — все ли в порядке, успокаивали, что нас скоро эвакуируют.

Я очень признателен индийским властям, что меня оттуда спасли. Что будет дальше с моей учебой, пока непонятно. Попробовать перепоступить в другой университет? Бросить учебу и найти работу? Мне ведь оставалось всего два года учиться. Даже не знаю, как быть. Сложно сейчас думать о будущем.

«Хотелось просто умереть»

Чидинма, Нигерия, магистрантка Тернопольского национального медицинского университета

В 2020 году я окончила Тернопольский национальный медицинский университет, после чего поступила в тот же вуз в магистратуру. Занятия проходили онлайн, поэтому я переехала в Винницу. Я должна была закончить учебу в июле, а в сентябре было бы восемь лет с момента, как я переехала на Украину.

О вводе российских войск я узнала из соцсетей, по-моему, увидела пост в Instagram. Мне стали писать обеспокоенные друзья, но я поначалу думала, что все быстро закончится и нужно просто переждать. Однако вскоре все обострилось настолько, что люди стали массово бежать из Киева, Харькова, Мариуполя.

Изначально я уезжать не хотела. Мне казалось, что на западе Украины достаточно безопасно и Винницы это все не коснется. Но однажды утром я проснулась от громкого взрыва, в доме задрожали стены и стекла. Нам потом рассказали, что украинские военные перехватили российскую ракету. Я перепугалась, позвонила своим родителям в Нигерию и своему парню, который в тот момент был в Тернополе. Он решил уехать с Украины и хотел, чтобы и я уехала.

26 или 27 февраля — точно не вспомню, все смешалось за эти дни — я решила сесть на поезд до Львова, откуда планировала уехать в Польшу. На станции было очень много людей, и все мы в этот поезд не влезли бы, поэтому туда пускали только украинских женщин с детьми.

Помню, что один мужчина пытался посадить на поезд своего сына, с виду подростка, но ему оказалось 18 лет, и его высадили. Все это безумие продолжалось до вечера. Потом на вокзал приехал поезд, который шел до Хмельницкого. Там почти не было людей, поэтому я и некоторые африканские студенты решили поехать на нем. В Хмельницком я пересела на другой поезд до Тернополя, потому что там у меня были друзья.

Приехала я уже ночью, в городе действовал строгий комендантский час: на улице было темным-темно, всюду вокруг были украинские солдаты. Я не смогла найти такси, которое отвезло бы меня к моим друзьям. Было ужасно страшно, но мне повезло: я постучалась в дверь хостела возле вокзала, и меня пустили переночевать. У меня был билет на автобус до Польши, но когда на следующее утро я пришла на вокзал, оказалось, что рейс отменили. Так я застряла в Тернополе. Разбитая и растерянная: я осталась одна, потому что все, кого я знала, уже уехали из города.

Видела длинные очереди в продуктовые магазины и аптеки, но и тут мне тоже повезло — еще в начале поездки накупила достаточно снеков. Моя подруга из Великобритании дала мне контакты координатора, который помогал иностранным студентам на Украине добраться до границы с Румынией и Венгрией. Он пообещал помочь, но я к тому времени так сильно устала. Уже настолько сил не было, что хотелось плюнуть на все и уехать назад в Винницу.

Я все-таки собралась с силами и нашла место в автобусе, который ехал до румынской границы. Но я не представляла себе, что ждет меня впереди.

Возле погранпункта находилось много людей: украинцы, индийцы, африканцы, арабы... И все мы стояли на морозе, негде было даже присесть. Я простояла в этой очереди 14 часов! Я больше часа в своей жизни никогда не стояла, а тут целых 14 часов, да еще на одном месте!

Шел сильный снег: на границе было ощутимо холоднее, чем в Виннице и Тернополе. Но в помещение пустили только украинцев. В какой-то момент я перестала чувствовать свои ноги, настолько я замерзла. Это, наверное, был самый ужасный момент в моей жизни. Хотелось просто умереть.

Неподалеку от меня стояла женщина с маленьким ребенком, и он надрывно рыдал почти все время. Его маме приходилось постоянно брать его на руки, потому что он не мог так долго стоять. Это было... Не могу даже подходящего слова подобрать, чтобы описать эту сцену. Настоящий ужас.

Иностранцы сильно злились, стали кричать и шуметь. Это лишь больше злило пограничников, которые захлопывали перед нами ворота и продолжали запускать только украинцев. В какой-то момент нас вообще отогнали, чтобы пропустить большие грузовики с товарами. Когда наконец подошла моя очередь, у меня проверили только паспорт и прописку. По ту сторону границы нас ждали сотрудники Красного Креста, они нас накормили и обогрели. На следующее утро мы добрались до ближайшей железнодорожной станции, а оттуда уже в Бухарест. Нигерийское посольство забронировало нам гостиничные номера, а потом вывезло эвакуационным рейсом домой. Очень рада была наконец оказаться дома, рядом с семьей и друзьями.

Что делать дальше, я не знаю. Буквально только что говорила об этом с мамой. Я рассказала ей, что хотела бы вернуться назад на Украину, для меня это как второй дом, у меня там много друзей.