Маэстро Понасенков отказался уезжать из России

Историк и публицист Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, сообщил, что не планирует покидать Россию на фоне сообщений об отъезде многих известных жителей страны. Своими планами историк поделился с «Национальной службой новостей».

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По выражению Понасенкова, за последнее время из России уехали многие из тех, кто «кормился за счет власти на всех федеральных каналах».

«А вот я, человек в общем-то оппозиционно настроенный, остался в стране, и я буду в России, потому что это моя страна, моя Родина, и это моя позиция — научная, гражданская и военная», — заверил Маэстро.

Историк также заявил, что никакие действия властей, которые он может поддерживать или не поддерживать, не повлияют на принятое решение.

«Я не оставлю Россию из-за этих конкретных опасностей. Да, я могу поехать по работе, по делам или на отдых, но сейчас, в эти недели я принципиально остался в России, чтобы показать мою позицию», — объяснил Понасенков свой отказ от эмиграции.