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1 час назад

Отец Тепляковой обвинил факультет МГУ в травле дочери

Вероника Полынина

Отец девятилетней Алисы Тепляковой обвинил психологический факультет МГУ в травле дочери. Об этом он рассказал в интервью News.ru.

«Факультет психологии МГУ на тот момент показал свое лицо, попытался организовать травлю, у нас есть доказательства того, что он пытался организовать травлю. У нас есть ответы из МВД, что они посылали всем письма во все инстанции с криками о помощи якобы на самом деле с тем, чтобы напали на семью», - утверждает Евгений Тепляков.

По его словам, «то, что устроила учебная часть факультета психологии МГУ и декан Зинченко», противоречит принципам психологии.

Он также раскритиковал бывшего члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) заслуженного профессора МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета Александра Асмолова, заявившего, что над Алисой ставят опасный эксперимент, который может нарушить ее психическое и психофизиологическое развитие.

По словам Евгения Теплякова, Асмолов покинул СПЧ, потому что «понял, что его действия не соответствуют высокому статусу человека, защищающему права человека в РФ».

Напомним, Алиса Теплякова стала самой юной россиянкой, получившей образование за 11 классов — она успешно сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. Затем девочка поступила на психологический факультет МГУ на платной основе. На первой сессии Алисе не удалось сдать один из предметов, в чем ее отец обвинил кафедру, которая якобы отказалась предоставлять ребенку индивидуальный план обучения. После этого Тепляков-старший устроил в здании вуза потасовку, пытаясь поговорить с преподавателями.

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