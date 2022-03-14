Отец Тепляковой обвинил факультет МГУ в травле дочери

«Факультет психологии МГУ на тот момент показал свое лицо, попытался организовать травлю, у нас есть доказательства того, что он пытался организовать травлю. У нас есть ответы из МВД, что они посылали всем письма во все инстанции с криками о помощи якобы на самом деле с тем, чтобы напали на семью», - утверждает Евгений Тепляков.