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41 минуту назад

На Reddit обсуждают мем о России без McDonald`s и порно

Мария Иванова

На сайте Reddit обсуждают мем о новой реальности для России, опубликованный пользователем impatientimpasta.

На Reddit обсуждают мем о России без McDonald`s и порно
Фото: ТАССТАСС

Подпись к картинке, изображающей семью на фоне футуристического пейзажа в стиле утопии, гласит: Russia after 3 months of no Facebook, TikTok, McDonald`s, Coke and porn ("Россия после трех месяцев без Facebook, TikTok, McDonald`s, кока-колы и порно").

Среди комментариев к мему есть такие:

"Эти компании должны запретить сами себя во всем мире, и тогда не было бы места лучше".

"У Северной Кореи никогда не было ничего из этого".

"Русские. Я вижу это как абсолютную победу".

Ранее компании McDonald`s и The Coca-Cola Company объявили, что приостанавливают деятельность в России. Социальная сеть TikTok также временно прекратила работу в стране, пишет РБК.

Facebook был заблокирован по решению Роскомнадзора. Почему в меме обсуждается "Россия без порно", пользователи Reddit не уточнили.

impatientimpasta / Reddit
Общество,Coca-Cola,Роскомнадзор,
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