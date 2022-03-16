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1 час назад

Очередь транспорта на российско-литовской границе под Калининградом превысила 300 машин

ТАССТАССиещё 3

Очередь грузовиков, ожидающих возможности выехать из Калининградской области в Литву на многостороннем автомобильном пропуске "Чернышевское" превысила 300 машин. Об этом сообщила в среду пресс-служба Калининградской областной таможни.

Очередь транспорта на российско-литовской границе под Калининградом превысила 300 машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска "Чернышевское" образовалась очередь из более чем 300 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литовскую Республику, и 36 грузовиков - въезда в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

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Затруднения с пропуском машин через этот пункт пропуска начали фиксироваться в начале недели. В понедельник в очереди с российской стороны стояли 240 фур. Литовская сторона устно сообщила, что задержки с пропуском транспорта происходят из-за нестабильной работы информационных систем.

При этом за прошедшие сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни на выезд из области проследовали 106 легковых и 304 грузовых автомобиля. В область в этот же период въехали 104 легковых и 291 грузовое транспортное средство. Наибольшее число грузового автотранспорта было оформлено на таможенном посту МАПП "Чернышевское" (российско-литовский участок границы): здесь в обе стороны за сутки проследовало 291 транспортное средство. В то же время больше всего легковых автомобилей проехало через таможенный пост МАПП "Мамоново II" (российско-польский участок границы): 114 машин в течение суток.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного, в городе Советске, ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 года в Калининградской области введен в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункт пропуска "Дубки" пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его. Основной поток грузового транспорта приходится на МАПП "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.

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