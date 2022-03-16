Очередь транспорта на российско-литовской границе под Калининградом превысила 300 машин

Очередь грузовиков, ожидающих возможности выехать из Калининградской области в Литву на многостороннем автомобильном пропуске "Чернышевское" превысила 300 машин. Об этом сообщила в среду пресс-служба Калининградской областной таможни.

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"В настоящее время перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска "Чернышевское" образовалась очередь из более чем 300 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литовскую Республику, и 36 грузовиков - въезда в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

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Затруднения с пропуском машин через этот пункт пропуска начали фиксироваться в начале недели. В понедельник в очереди с российской стороны стояли 240 фур. Литовская сторона устно сообщила, что задержки с пропуском транспорта происходят из-за нестабильной работы информационных систем.

При этом за прошедшие сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни на выезд из области проследовали 106 легковых и 304 грузовых автомобиля. В область в этот же период въехали 104 легковых и 291 грузовое транспортное средство. Наибольшее число грузового автотранспорта было оформлено на таможенном посту МАПП "Чернышевское" (российско-литовский участок границы): здесь в обе стороны за сутки проследовало 291 транспортное средство. В то же время больше всего легковых автомобилей проехало через таможенный пост МАПП "Мамоново II" (российско-польский участок границы): 114 машин в течение суток.