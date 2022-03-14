В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
18 минут назад

Вирусолог предупредил об опасности китайского «сына омикрона»

Елена Прошина

Выявленный в Китае «сын омикрона» может быть вдвойне заразнее, чем его предшественник – оригинальный «омикрон»-штамм коронавируса. Об этом заявил «Вечерней Москве» главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.

Вирусолог предупредил об опасности китайского «сына омикрона»
Фото: ReutersReuters

Специалист отметил, что рост заболеваемости в Китае связан с распространением нового подштамма BA.2, прозванного «сыном омикрона». BA.2 также выявлен в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах, где в последние дни наблюдается небольшое увеличение заболеваемости.

По словам Альтштейна, по имеющейся у вирусологов информации, мутировавший подштамм может быть вдвойне заразнее, чем сам «омикрон».

«Дельтакрон» практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом «омикрон». Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее», - предупредил вирусолог.

Ранее в понедельник, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин отменил требования по использованию защитных масок в общественных местах в связи со «стабильным улучшением эпидемиологической ситуации».

Общество,Анатолий Альтштейн,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители