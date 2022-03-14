Вирусолог предупредил об опасности китайского «сына омикрона»

«Дельтакрон» практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом «омикрон». Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее», - предупредил вирусолог.