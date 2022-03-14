Вирусолог предупредил об опасности китайского «сына омикрона»

Выявленный в Китае «сын омикрона» может быть вдвойне заразнее, чем его предшественник – оригинальный «омикрон»-штамм коронавируса. Об этом заявил «Вечерней Москве» главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.
Специалист отметил, что рост заболеваемости в Китае связан с распространением нового подштамма BA.2, прозванного «сыном омикрона». BA.2 также выявлен в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах, где в последние дни наблюдается небольшое увеличение заболеваемости.
По словам Альтштейна, по имеющейся у вирусологов информации, мутировавший подштамм может быть вдвойне заразнее, чем сам «омикрон».
«Дельтакрон» практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом «омикрон». Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее», - предупредил вирусолог.
Ранее в понедельник, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин отменил требования по использованию защитных масок в общественных местах в связи со «стабильным улучшением эпидемиологической ситуации».