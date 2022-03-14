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59 минут назад

Опрос: россияне представляют свою жизнь без фастфуда

Мария Иванова

Большинство участников опроса, проведенного "Рамблером", представляют свою жизнь без ресторанов быстрого питания.

Опрос: россияне представляют свою жизнь без фастфуда
Фото: UnplashUnplash

Восемьдесят три процента респондентов (988 человек) ответили "Да, я так и живу" на вопрос "Вы представляете свою жизнь без фастфуда?" Еще 11% (126 пользователей) выбрали ответ "Да. Хотел(а) бы так жить". Шесть процентов проголосовавших (82 человека) ответили "Нет. Обожаю фастфуд".

Онлайн-голосование проводилось на сайте "Рамблер" 14 марта. В нем приняли участие 1195 человек.

Ранее в марте компании McDonald`s и Yum! Brands (владеющая сетями KFC и Pizza Hut) сообщили, что приостанавливают деятельность в России. Власти заявили, что ниша, которая освобождается в связи с этим, будет замещена местными компаниями. В Москве на эти цели выделено 500 млн рублей, которые пойдут на льготное кредитование для новых игроков рынка, проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

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