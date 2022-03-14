Опрос: россияне представляют свою жизнь без фастфуда

Большинство участников опроса, проведенного "Рамблером", представляют свою жизнь без ресторанов быстрого питания.

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Восемьдесят три процента респондентов (988 человек) ответили "Да, я так и живу" на вопрос "Вы представляете свою жизнь без фастфуда?" Еще 11% (126 пользователей) выбрали ответ "Да. Хотел(а) бы так жить". Шесть процентов проголосовавших (82 человека) ответили "Нет. Обожаю фастфуд".

Онлайн-голосование проводилось на сайте "Рамблер" 14 марта. В нем приняли участие 1195 человек.