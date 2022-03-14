В Кузбассе отменили масочный режим

Власти Кемеровской области приняли решение отменить с 14 марта масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции, которые были введены в регионе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева .

"С 14 марта в регионе отменяется масочный режим. Также не будет обязательным соблюдение социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Масочный режим был введен на территории Кемеровской области в апреле 2020 года. В феврале власти региона отменили основные коронавирусные ограничения, при посещении общественных мест перестали требоваться QR-коды, также отсутствуют ограничения по числу зрителей на массовых и культурных мероприятиях.