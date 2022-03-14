Куда можно долететь из России без пересадок: топ-15 стран

Россияне могут улететь без пересадки в 15 стран, несмотря на сложности с вылетом за рубеж из-за отмены полетов. Об этом сообщили сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«В марте 2022 года зарубежными перевозчиками прямые рейсы из России, на которых могут лететь туристы, заявлены в 15 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка», — указали в ассоциации.

Также у туристов есть возможность приобрести туры по другим направлениям, однако они предусматривают пересадку. Речь идет об Абхазии, Греции, Египте, Таиланде, Мальдивах, Индонезии и Сейшелах.

«Отдохнуть неделю в марте за рубежом, в зависимости от страны, сейчас можно от 23,7 тысячи рублей, например, в Абхазии, 66,7 тысячи на двоих в Армении и до бесконечности, например, на Мальдивах», — подчеркнули в ассоциации.