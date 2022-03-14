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26 минут назад

В Госдуме допустили очное проведение акции "Бессмертный полк"

Газета.RuГазета.Ru

Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» может состояться в традиционном формате в этом году, но консультации об этом еще ведутся. Об этом заявила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко (Амельченкова).

В Госдуме допустили очное проведение акции «Бессмертный полк»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два года мы не проводили традиционный формат «Бессмертного полка» — только онлайн... Мы допускаем возможность проведения «Бессмертного полка» в традиционном формате в этом году. Сейчас еще идут обсуждения, решения будут приняты совместно с главным организатором», — передает ее слова РИА «Новости».

При этом парламентарий добавила, что подготовка волонтеров идет сразу по двум направлениям — и для онлайн-формата, и для традиционного.

Напомним, в 2020 и 2021 годах шествие «Бессмертного полка» по улицам городов России не проводилось из-за пандемии коронавируса, Организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

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