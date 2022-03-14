В Госдуме допустили очное проведение акции "Бессмертный полк"

«Два года мы не проводили традиционный формат «Бессмертного полка» — только онлайн... Мы допускаем возможность проведения «Бессмертного полка» в традиционном формате в этом году. Сейчас еще идут обсуждения, решения будут приняты совместно с главным организатором», — передает ее слова РИА «Новости».