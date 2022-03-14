В Госдуме допустили очное проведение акции "Бессмертный полк"

Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» может состояться в традиционном формате в этом году, но консультации об этом еще ведутся. Об этом заявила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко (Амельченкова).
«Два года мы не проводили традиционный формат «Бессмертного полка» — только онлайн... Мы допускаем возможность проведения «Бессмертного полка» в традиционном формате в этом году. Сейчас еще идут обсуждения, решения будут приняты совместно с главным организатором», — передает ее слова РИА «Новости».
При этом парламентарий добавила, что подготовка волонтеров идет сразу по двум направлениям — и для онлайн-формата, и для традиционного.
Напомним, в 2020 и 2021 годах шествие «Бессмертного полка» по улицам городов России не проводилось из-за пандемии коронавируса, Организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.