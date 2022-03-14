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25 минут назад

Муж Симоньян призвал россиян вспомнить 1991 год

Алиса Селезнёва

Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян призвал россиян объединиться и вспомнить 1991 год. Об этом пишет радио Sputnik.

Муж Симоньян призвал россиян вспомнить 1991 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Кеосаяна, Россия сейчас находится «на самом переломном моменте, когда все меняется: картина мира, геополитика».

«Я бы хотел пожелать нам всем терпения и единения. Скажу парадоксальную вещь. Слава Богу, что в нашей жизни был девяносто первый год. У нас есть историческая память, у меня есть ощущение, что эта прививка должна сработать. Потому что единственное, на что есть расчет у наших противников, – это на внутренний разброд и шатание», - заметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, как против банковского сектора, так и против физических лиц. В частности, в санкционный список были включены главный редактор RT Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян. Также главный редактор RT была заочно арестована на Украине. Симоньян и Кеосаян решили отметить введенные против них санкции свадьбой.

Общество,Маргарита Симоньян,Тигран Кеосаян,Владимир Путин,ЕС,
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