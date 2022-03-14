Муж Симоньян призвал россиян вспомнить 1991 год

«Я бы хотел пожелать нам всем терпения и единения. Скажу парадоксальную вещь. Слава Богу, что в нашей жизни был девяносто первый год. У нас есть историческая память, у меня есть ощущение, что эта прививка должна сработать. Потому что единственное, на что есть расчет у наших противников, – это на внутренний разброд и шатание», - заметил он.