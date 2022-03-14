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54 минуты назад

2 712 человек госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

За минувшие сутки с COVID-19 в России госпитализировали 2 712 человек, что на 15% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

2 712 человек госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также за сутки в стране выявили 41 055 случаев заражения, что почти на 3,9 тыс. меньше, чем днем ранее. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 12 день подряд. Больше всего случаев заражения выявлено в Свердловской области (2132), Республике Башкортостан (1702), Санкт-Петербурге (1547) и Иркутской области (1470).

В Москве зафиксировано 957 новых случаев заражения, в Московской области — 772. Выздоровели за сутки 105 243 человек, что на 18,2% меньше, чем 13 марта. Скончались 533 пациента. Общее число выявленных случаев достигло 17 376 241 за все время пандемии.

По состоянию на 14 марта в России полную вакцинацию прошли 84 489 088 человек, уровень коллективного иммунитета составляет 53,6%.

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