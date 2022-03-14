Отец Алисы Тепляковой отказал Байдену в психологической консультации

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков запретил своей дочери «оказывать какую-либо консультационную помощь руководителям недружественных стран», отказав, таким образом, в психологической поддержке западным политикам. Об этом он рассказал в своем блоге .

Он заявил, что с 00:00 часов 14 марта текущего года и до «изменения антироссийской политики» девочка официально отказывается помогать президенту США Джо Байдену, американским политикам Энтони Блинкену, Джен Псаки, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, а также королеве Елизавете II и членам королевской семьи. Тепляков добавил, что его дочь перестает принимать оплату в долларах и евро.