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59 минут назад

Отец Алисы Тепляковой отказал Байдену в психологической консультации

МослентаМослентаиещё 3

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков запретил своей дочери «оказывать какую-либо консультационную помощь руководителям недружественных стран», отказав, таким образом, в психологической поддержке западным политикам. Об этом он рассказал в своем блоге.

Он заявил, что с 00:00 часов 14 марта текущего года и до «изменения антироссийской политики» девочка официально отказывается помогать президенту США Джо Байдену, американским политикам Энтони Блинкену, Джен Псаки, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, а также королеве Елизавете II и членам королевской семьи. Тепляков добавил, что его дочь перестает принимать оплату в долларах и евро.

«Мест очень мало»: отец девятилетней студентки МГУ рассказал о лихорадочном спросе на консультацию дочери

Ранее Тепляков раскрыл стоимость психологической консультации, которую может провести его девятилетняя дочь. Академический час в обществе девочки стоит 50 тысяч рублей.

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