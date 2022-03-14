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1 час назад

Пока вы спали: рост мировых цен на продукты и разговор Макрона с Байденом

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: рост мировых цен на продукты и разговор Макрона с Байденом
Фото: ReutersReuters

Макрон обсудил с Байденом антироссийские санкции

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Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины и антироссийские санкции. Также глава Франции созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец.

«Главы Франции и США договорились усилить принятые против России санкции, поддержать Украину и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Они будут поддерживать тесный контакт по этому вопросу», - отмечается в заявлении пресс-службы Елисейского дворца.

Россиян предупредили о росте стоимости ОСАГО

Банк России получил возможность менять тарифный коридор по ОСАГО чаще одного раза в год. Страховщики предупредили о возможном росте цен на полис обязательного страхования автогражданской ответственности, пишут «Известия».

На цену ОСАГО, по данным опрошенных изданием экспертов, повлияет ослабление рубля, усиление инфляции, увеличение цен на запчасти и их дефицит. Также на цену полиса окажет влияние реформа ОСАГО, предусматривающая повышение выплат по страхованию здоровья и жизни.

В России выросли цены на домашний интернет

Ряд провайдеров в России в феврале - марте увеличил тарифы на домашний интернет на 2-10%. В частности, о повышении цен на архивные тарифы заявили в МТС, сообщают «Известия».

На рост тарифов влияет исполнение провайдерами требований «закона Яровой», а также повышение цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей. При этом как на тарифы могут повлиять антироссийские санкции, введение которых началось в конце февраля, участники рынка прогнозировать не стали.

Антироссийские санкции ударили по подшипникам

Производители вагонов столкнулись с задержками поставок кассетных подшипников, их запасы на складах почти исчерпаны. Все три российских поставщика — импортозависимые партнерства или филиалы компаний из США и Швеции, пишет «Коммерсант».

В Объединении вагоностроителей пояснили изданию, что официально от производителей кассетных подшипников не поступало уведомлений о разрыве контрактов, но наблюдаются задержки отгрузок. При этом при отсутствии подшипников выпуск инновационных вагонов окажется под угрозой.

В ОНН предупредили о масштабном росте цен на продукты

Украинский кризис может привести к росту мировых цен на продовольствие на 8-22%. Такой прогноз предоставила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН, сообщает «Коммерсант».

В ФАО ООН напомнили, что на Россию и Украину приходится более трети общемирового объема экспорта зерновых, они являются лидерами по поставкам подсолнечного и рапсового масла. Также Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке минеральных удобрений.

Общество,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Банк России,Коммерсант,МТС,
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