Как попросить у начальства повышения

Сотрудник, который рассчитывает на повышение и прибавку к зарплате, не должен дожидаться, когда начальник обратит на него внимание. Не стоит стесняться самому начать разговор на эту тему. Об этом рассказала в беседе с "Известиями" директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперт отметила, что просить о повышении абсолютно нормально. При этом руководитель часто бывает занят другими вопросами, и ему некогда думать о карьере своих подчиненных.

Видео дня

По словам Саниной, к такому разговору нужно подготовиться заранее, чтобы аргументировать свои ожидания.

"Вы должны подтвердить, что действительно сделали за время работы для компании много полезного — например, принесли или сэкономили ей деньги. Если за эти годы вы из новичка превратились в опытного специалиста, это тоже нужно показать, желательно при помощи цифр", — сказала эксперт.

Она добавила, что помочь в этом вопросе могут также рекомендации коллег, партнеров по бизнесу, профессионалов отрасли, отзывы клиентов.

Сотрудник должен заранее знать ответ на вопрос, какую должность он хочет занимать и какую получать зарплату.

"Начальник может спросить, согласны ли вы на меньшую цифру. Чтобы не растеряться и не согласиться на невыгодные условия, продумайте аргументы заранее. Например, подготовьте исследование, из которого следует, что вы просите среднюю по рынку зарплату", — посоветовала эксперт в области HR.

Санина отметила, что некоторые работники, желающие повышения, выбирают тактику "пригрозить увольнением".

"Но перед тем, как это делать, нужно очень хорошо осознавать, реально ли вы сможете уйти из компании, если вам откажут в повышении. Да и у руководителя может измениться отношение к вам в худшую сторону, если он поймет, что вы в любой момент готовы бросить свою работу", — сказала она.

Эксперт посоветовала выбирать подходящий момент для разговора о повышении. Это будет уместно тогда, когда сотрудник только что сделал для компании что-либо полезное. Напротив, беседу лучше отложить, если фирма или отдел переживают не лучшие времена.