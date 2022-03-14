Муж Симоньян призвал россиян вспомнить 1991 год

Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян заявил, что россиянам необходимо вспомнить 1991 год. Как рассказал кинорежиссер журналистам, народу РФ необходимо еще большее единение.
«В условиях объявленной Западом экономической войны против России нашему народу необходимо еще большее единение. Скажу парадоксальную вещь. Слава Богу, что в нашей жизни был девяносто первый год. У нас есть историческая память, у меня есть ощущение, что эта прививка должна сработать. Потому что единственное, на что есть расчет у наших противников, — это на внутренний разброд и шатание. Только на это», — рассказал Тигран Кеосаян в интервью «Радио Спутник».
По мнению Кеосаяна Россия, находится на переломном моменте, когда меняется весь мир. В случае поражения РФ, по его словам, потеряет независимость. Как добавил кинорежиссер, большинство жителей страны этого не хочет.
URA.RU ранее сообщало, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила национализировать склады и магазины нидерландской производственно-розничной торговой группа IKEA. Компания временно приостановила продажи на территории России из-за спецоперации войск РФ на Украине.