Муж Симоньян призвал россиян вспомнить 1991 год

«В условиях объявленной Западом экономической войны против России нашему народу необходимо еще большее единение. Скажу парадоксальную вещь. Слава Богу, что в нашей жизни был девяносто первый год. У нас есть историческая память, у меня есть ощущение, что эта прививка должна сработать. Потому что единственное, на что есть расчет у наших противников, — это на внутренний разброд и шатание. Только на это», — рассказал Тигран Кеосаян в интервью «Радио Спутник».