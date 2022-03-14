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14 минут назад

Муж Симоньян призвал россиян вспомнить 1991 год

Ura.RuUra.Ru

Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян заявил, что россиянам необходимо вспомнить 1991 год. Как рассказал кинорежиссер журналистам, народу РФ необходимо еще большее единение.

Муж Симоньян призвал россиян вспомнить 1991 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В условиях объявленной Западом экономической войны против России нашему народу необходимо еще большее единение. Скажу парадоксальную вещь. Слава Богу, что в нашей жизни был девяносто первый год. У нас есть историческая память, у меня есть ощущение, что эта прививка должна сработать. Потому что единственное, на что есть расчет у наших противников, — это на внутренний разброд и шатание. Только на это», — рассказал Тигран Кеосаян в интервью «Радио Спутник».

По мнению Кеосаяна Россия, находится на переломном моменте, когда меняется весь мир. В случае поражения РФ, по его словам, потеряет независимость. Как добавил кинорежиссер, большинство жителей страны этого не хочет.

URA.RU ранее сообщало, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила национализировать склады и магазины нидерландской производственно-розничной торговой группа IKEA. Компания временно приостановила продажи на территории России из-за спецоперации войск РФ на Украине.

Общество,Маргарита Симоньян,Тигран Кеосаян,Ikea,
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