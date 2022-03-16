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52 минуты назад

Россиянам пообещали возможность проезда в Крым через Украину

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что недалеко то время, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через территорию Украины.

Россиянам пообещали возможность проезда в Крым через Украину
Фото: ТАССТАСС

«Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут. Остается только его окончательно денацифицировать», – передает РИА «Новости» слова Константинова.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором.

В Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Общество,Политика,Георгий Мурадов,Владимир Константинов,Владимир Путин,Минобороны России,НАТО,
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