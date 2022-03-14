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1 час назад

Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

Ura.RuUra.Ru

Крымский полуостров удалось связать с Донбассом сухопутным коридором. Об этом заявил полпред президента РФ в регионе, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

Крым и Донбасс связали сухопутным коридором
Фото: ТАССТАСС

«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — передает РИА «Новости» слова Мурадова.

Автомагистраль может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов населению ДНР.

«В советское время эта трасса обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории к Донецку хозяйственных грузов», — подытожил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Он подчеркнул, что ее цель — прекратить восьмилетний геноцид населения Донбасса и отвести угрозу от России. На данный момент между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по поводу спецоперации. Пока, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего делегацию РФ, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате.

Общество,Георгий Мурадов,Владимир Мединский,Владимир Путин,
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