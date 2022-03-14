Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

« Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины . Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя », — передает РИА «Новости» слова Мурадова.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Он подчеркнул, что ее цель — прекратить восьмилетний геноцид населения Донбасса и отвести угрозу от России. На данный момент между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по поводу спецоперации. Пока, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего делегацию РФ, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате.