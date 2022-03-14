Сотрудники Макдональдса спели «Батарейку» за несколько минут до закрытия. Видео

Сотрудники одного из московских ресторанов «Макдональдс» незадолго до закрытия хором спели песню «Батарейка». Видео публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах видно, как повара, администраторы и кассиры вместо обслуживания клиентов начали вместе петь песню «Батарейка», хлопая при это в ладоши.

«У любви у нашей села батарейка» - пропели молодые люди.