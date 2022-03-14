Россияне вспомнили дешевые «ножки Буша» из 90-х годов

Россияне в группе Facebook «Москва, которую вы не знаете» поделились воспоминаниями о покупке так называемых «Ножек Буша» — распространенном на постсоветском пространстве прозвище куриных окорочков, импортируемых из США в начале 90-х годов, которые стоили довольно дешево.

Фото: ТАСС ТАСС

Пользователи в комментариях напомнили, что куриные окорочка продавались в пактах по несколько штук. Их цена в среднем составляла 36 рублей. А поставками из Америки занимался холдинг «Союзконтракт», располагавшийся в подмосковном Подольске, уточнили юзеры.

Под постом россияне отметили, что вкус импортного продукта пришелся многим не по душе.

«Окорочка были с противным жирным привкусом. До сих пор не ем окорочка», «Окорочка были ужасные. Жирные, гормональные. Ватные на вкус», — сообщили подписчики.

При это ранее горожане рассказывали, что в момент голода в 90-е годы куриные ножки из США были спасением для многих. Благодаря своей невысокой цене они пользовались большой популярностью на столичных рынках.