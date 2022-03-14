Врач предсказал рост заболеваемости COVID-19 в России

«Считать, что пандемия идет на спад или закончилась нельзя — сейчас закончилась острая фаза пандемии. Вирус остался в популяции во всех странах. Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту. Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнёт расти», — приводит слова Позднякова РИА Новости.