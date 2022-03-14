В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Почти половина россиян плохо спит по ночам

Свободная прессаСвободная пресса

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что нормально спят по ночам только половина россиян.

Почти половина россиян плохо спит по ночам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В целом только каждый второй опрошенный (50 %) крепко спит по ночам. Доля тех, у кого сон крепкий, за последние девять лет снизилась с 59 % до 50 %. Плохо спят в последнее время 44 % опрошенных», – сообщает ВЦИОМ.

Опрос показал также, что 22 процента россиян просыпаются в плохом настроении, свыше трети – в бодром. Доля тех, кто просыпается с плохим настроением, за последние два года увеличилась в два раза.

Ранее «СП» писала о том, что социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, насколько велики в обществе протестные настроения.

Общество,Фонд "Общественное мнение",ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители