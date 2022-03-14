Почти половина россиян плохо спит по ночам

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что нормально спят по ночам только половина россиян.
«В целом только каждый второй опрошенный (50 %) крепко спит по ночам. Доля тех, у кого сон крепкий, за последние девять лет снизилась с 59 % до 50 %. Плохо спят в последнее время 44 % опрошенных», – сообщает ВЦИОМ.
Опрос показал также, что 22 процента россиян просыпаются в плохом настроении, свыше трети – в бодром. Доля тех, кто просыпается с плохим настроением, за последние два года увеличилась в два раза.
Ранее «СП» писала о том, что социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, насколько велики в обществе протестные настроения.