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2 часа назад

Россия возобновит авиасообщение с двумя странами

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Россия с 14 марта возобновит авиасообщение с двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

Россия возобновит авиасообщение с двумя странами
Фото: ТАССТАСС

Планируется, что с понедельника возобновятся полеты в Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай, которые будут осуществляться один раз в неделю. Также ожидается восстановление авиасообщения с Индонезией с частотой три рейса в неделю из Москвы в Денпасар.

В то же время агентство отмечает, что на данный момент ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами.

Ранее Россия сняла ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан.

Более 80 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

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