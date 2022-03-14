5 жутких случаев массовой истерии в истории

Массовой истерией называют явление в психологии толпы, когда люди в толпе проявляют признаки общего расстройства. Издание Ancient Origins привело 5 жутких примеров такого явления.

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Первой в списке упоминается танцевальная чума, которая «вспыхивала» в континентальной Европе между 13 и 17 веками. Одна из самых известных крупных вспышек случилась в Германии 24 июня 1374 года. Люди истерически танцевали на улицах часами и днями, пока не теряли сознание от истощения. Некоторые даже умирали от сердечного приступа или инсульта.

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В 15 веке в Германии произошла ещё одна вспышка массовой истерии, когда монахиня в монастыре начала кусать других сестёр. Вскоре это поведение распространилось по всему монастырю, а потом и вовсе вышло за пределы религиозного учреждения. Церковь считала, что монахини стали одержимыми, и пыталась изгнать из них «демонов». В конце концов, церковники прибегли к угрозам порки. После нескольких примеров наказания истерия утихла.

Далее в списке идёт процесс над салемскими ведьмами, который проходил с февраля 1692 по май 1693 года. Тогда десятки молодых девушек начали регулярно кричать, издавать странные звуки, прятаться под мебелью и принимать необычные позы. Их обвинили в колдовстве. Результатом стали судебные преследования «ведьм», по итогам которых погибли 25 жителей Салема и близлежащих городов.

В книге «Эпидемии средневековья» 1844 года рассказывается о монахине из монастыря во Франции, которая начала мяукать, как кошка. Вскоре после этого другие монахини тоже стали так делать. Для урегулирования ситуации даже вызвали солдат, которые избивали монахинь до тех пор, пока они не перестали мяукать.