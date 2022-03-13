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1 час назад

Катающегося на скейтборде бульдога сняли на видео

Александр Кузьмин

Французский бульдог из Санкт-Петербурга по кличке Барон быстро завоевал популярность в интернете благодаря необычному навыку - пес шустро катается на скейтборде. В четверг Ruptly встретились с четвероногим трюкачом и пообщались с его хозяйкой.

"Почему-то была в голове мысль, что должен кататься, потому что я знаю, что французские бульдоги имеют такую способность. Почитала в интернете информацию. Взяла оттуда какие-то моменты, купила скейт самый дешевый. Один день - показала, на второй - он сам поехал", - рассказала хозяйка бульдога Вероника Булаева.

Чтобы научить Барона кататься на скейтборде, Веронике пришлось самой освоить азы этого вида спорта.

"Да, я вставала на скейт, хотя сама кататься не умею. Брала его на ручки, отталкивалась ногой. Потом лапки ставила ему на скейт, чтобы он не боялся. Дала ему погрызть, поиграть со скейтом. Ну как бы, он очень быстро сообразил, что надо делать", - отметила хозяйка.

Зимой пес тренируется на парковке, а в теплое время года предпочитает кататься на уличной площадке, где часто привлекает внимание прохожих. Именно это подтолкнуло хозяйку Барона к созданию профиля в соцсетях.

Общество,Видео,
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