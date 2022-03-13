Катающегося на скейтборде бульдога сняли на видео

"Да, я вставала на скейт, хотя сама кататься не умею. Брала его на ручки, отталкивалась ногой. Потом лапки ставила ему на скейт, чтобы он не боялся. Дала ему погрызть, поиграть со скейтом. Ну как бы, он очень быстро сообразил, что надо делать", - отметила хозяйка.