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37 минут назад

Молодежные организации России поддержали акцию «Своих не бросаем»

Газета.RuГазета.Ru

В России проходит масштабная акция «Своих не бросаем» в поддержку спецоперации по защите жителей Донбасса. Основная цель акции — выразить поддержку российским военным и показать единство граждан страны.

Молодежные организации России поддержали акцию «Своих не бросаем»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в рамках акции активисты «Молодой гвардии» в Москве раздали наклейки с хэштегом «Своих не бросаем» и знаком «Z», которым маркируют российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине.

«Сейчас во время проведения миротворческой спецоперации на территории Украины важна поддержка нашим ребятам, которые защищают честь нашей страны. Мы поддерживаем вас, верим в вас, мы своих не бросаем», — говорится в обращении активистов.

Активисты молодежного общественного движения «Волонтерская рота» также приняли участие в акции. В поддержку российских военных они вышли с плакатами «Посигналь Zа наших» на улицы Москвы — многие водители столицы ответили на призыв ребят.

Акцию «Своих не бросаем» поддержала и молодежь Марий Эл. Активисты с флагами России и донбасских республик выстроились в гигантскую букву «Z», а также записали видеообращение в поддержку российских миротворцев.

«Мы чтим ценности наших предков, помним и оберегаем их. Сейчас задача российских военных прекратить этот восьмилетний ужас, царящий на Донбассе. Наши военные защитят мирных жителей проживающих на территории Украины, которые банально боятся говорить на родном русском языке. Наша общая задача не дать провокаторам и подстрекателям устроить провокации на наших улицах», — говорится в видеообращении.

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