Названы способы избежать осложнений после COVID-19

Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков изложил способы, помогающие избежать осложнений после COVID-19. Об этом сообщает Ura.ru.

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«Если существуют факторы риска, то необходимо проконсультироваться с врачом. Помимо этого, надо начать противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, но не инъекционную», - сказал медик.

По его словам, при тяжелом течении используются глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и разнообразные препараты. После острого заболевания необходим отдых и реабилитация.

Из-за рисков возникновения инсульта и внутреннего кровотечения инъекции нельзя делать в домашних условиях.

«Есть смысл в том, чтобы употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, когда изначально существует, например, диабет», - заключил иммунолог.

При этом он призвал исключить самолечение и обязательно советоваться со специалистом.

Николай Крючков - генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ».