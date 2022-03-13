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1 час назад

Тысячи российских туристов застряли в Таиланде из-за санкций

Елена Прошина

Тысячи российских туристов застряли на пляжных курортах Таиланда из-за европейского кризиса. Многие из них не могут оплатить свои счета или вернуться домой из-за санкций и отмены рейсов, передает Associated Press.

Тысячи россиян застряли в Таиланде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около 6500 российских и 1000 украинских туристов находится в Пхукете, Сураттхани, Краби и Паттайе. Об этом сообщил глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн.

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Он отметил, что россияне сталкиваются с двумя основными проблемами: отменой рейсов в РФ авиакомпаниями, прекратившими полеты, и приостановкой работы кредитных карт.

«Есть авиакомпании, которые летают в Россию, но путешественникам приходится делать транзит через другие страны. Мы пытаемся координировать и искать для них рейсы», — сказал Ютасак.

Транзитные рейсы по-прежнему обеспечивают крупные авиакомпании, базирующиеся на Ближнем Востоке.

По словам Ютасака, у многих россиян есть наличные, а также кредитные карты UnionPay, выпущенные Китаем. Это помогает им преодолеть возникшие сложности.

Также есть граждане РФ, которые намеренно откладывают возвращение на родину.

Ютасак отметил, что многие тайские отели помогли туристам, предложив скидки. Правительство Таиланда предложило бесплатное продление визы на 30 дней и пытается найти недорогое альтернативное жилье для людей, вынужденных оставаться в стране в течение длительного периода.

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