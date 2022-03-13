Тысячи россиян застряли в Таиланде

Тысячи российских туристов застряли на пляжных курортах Таиланда из-за европейского кризиса. Многие из них не могут оплатить свои счета или вернуться домой из-за санкций и отмены рейсов, передает Associated Press.

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Около 6500 российских и 1000 украинских туристов находится в Пхукете, Сураттхани, Краби и Паттайе. Об этом сообщил глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн.

Он отметил, что россияне сталкиваются с двумя основными проблемами: отменой рейсов в РФ авиакомпаниями, прекратившими полеты, и приостановкой работы кредитных карт.

«Есть авиакомпании, которые летают в Россию, но путешественникам приходится делать транзит через другие страны. Мы пытаемся координировать и искать для них рейсы», — сказал Ютасак.

Транзитные рейсы по-прежнему обеспечивают крупные авиакомпании, базирующиеся на Ближнем Востоке.

По словам Ютасака, у многих россиян есть наличные, а также кредитные карты UnionPay, выпущенные Китаем. Это помогает им преодолеть возникшие сложности.

Также есть граждане РФ, которые намеренно откладывают возвращение на родину.