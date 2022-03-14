Глава ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

Главные страхи россиян связаны с безработицей и ростом цен на товары повседневного потребления, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".
"Главные же страхи россиян связаны с инфляцией и безработицей. Люди боятся, что вырастут цены на предметы повседневного потребления и сократится их ассортимент. Что придется искать аналоги привычным товарам, которые исчезают. Любителям пообедать в McDonald’s придется изменить свои привычки. Тем, кто планировал купить новую машину, придется задуматься о покупке транспорта с пробегом", - сказал он, уточнив, что санкции россиянами пока ощущаются преимущественно в информационном пространстве.
Федоров отметил, что у граждан страны также присутствуют страхи относительно роста уровня преступности.
"Это обычно происходит, когда начинаются экономические кризисы", - пояснил эксперт.
Страх изоляции, отмечает Федоров, ощутили 20-25% соотечественников, в число которых входят жители крупных городов, работники международных компаний, высокообразованные россияне и молодежь.
"Для них изоляция - это потеря вполне осязаемых, важных и ощутимых элементов жизни. Конечно, им это не нравится", - объяснил он.
При этом, отмечает гендиректор ВЦИОМ, из повестки исчезла тема коронавируса, однако уровень страха в обществе все еще ниже, чем в эпоху пандемии.
"Те, кто измеряют рост медиапотребления, фиксируют, что он пока не достиг того пика, который был весной 2020 года. Этот всплеск страхов пока ниже, чем тот, который был два года назад", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.