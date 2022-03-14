Россиянам назвали способы платить со смартфона в условиях санкций

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова объяснила россиянам, как оплачивать покупки с помощью смартфона в условиях санкций. Ее слова передает агентство «Прайм».

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Лынова заявила, что на российском рынке существуют подходящие аналоги, которые позволяют платить за товары или сервисы онлайн, также доступны приложения для бесконтактной оплаты со смартфона с помощью NFC. Однако специалист отметила, что большинство способов подходят только для Android устройств.

«В первую очередь стоит отметить мобильную платежную систему MirPay. Сейчас у граждан нашей страны к этим продуктам возрастает спрос. Разработчиком приложения выступает Национальная система платежных карт», — назвала она альтернативный вариант.

Аналитик выразила уверенность, что в ближайшее время россиянам стоит ожидать «фишинговых рекламных кампаний, продвигающих некие удобные рабочие сервисы для онлайн и бесконтактной оплаты картами различных платежных систем» от отечественных разработчиков.