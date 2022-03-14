В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
44 минуты назад

Россиянам назвали способы платить со смартфона в условиях санкций

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова объяснила россиянам, как оплачивать покупки с помощью смартфона в условиях санкций. Ее слова передает агентство «Прайм».

Россиянам назвали способы платить со смартфона в условиях санкций
Фото: ТАССТАСС

Лынова заявила, что на российском рынке существуют подходящие аналоги, которые позволяют платить за товары или сервисы онлайн, также доступны приложения для бесконтактной оплаты со смартфона с помощью NFC. Однако специалист отметила, что большинство способов подходят только для Android устройств.

«В первую очередь стоит отметить мобильную платежную систему MirPay. Сейчас у граждан нашей страны к этим продуктам возрастает спрос. Разработчиком приложения выступает Национальная система платежных карт», — назвала она альтернативный вариант.

Аналитик выразила уверенность, что в ближайшее время россиянам стоит ожидать «фишинговых рекламных кампаний, продвигающих некие удобные рабочие сервисы для онлайн и бесконтактной оплаты картами различных платежных систем» от отечественных разработчиков.

Ранее россияне оценили свою готовность оформить карту «Мир»-UnionPay в качестве альтернативы после запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard. Исследование сервиса SuperJob показало, что 35 процентов граждан планируют указанную замену с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. Еще 37 процентов участников исследования отметили, что такая карта им не понадобится.

Общество,Наука и техника,Visa,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители