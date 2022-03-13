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35 минут назад

Врач объяснила, как питаться при высоком уровне стресса

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

При высоком уровне стресса необходимо соблюдать правильный режим питания. Об этом рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Как питаться при высоком уровне стресса
Фото:  Enotovyj, Pixabay Enotovyj, Pixabay

По ее словам, в первую очередь нужно научиться различать физиологический и эмоциональный голод. Первый - развивается не сразу, а постепенно, может быть удовлетворен различными видами пищи и исчезает после насыщения.

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«Второй спровоцирован стрессом (обидой, усталостью, гневом), возникает внезапно, нередко сразу после еды, вызывает специфический аппетит к определенной пище (вот именно эта бутылочка газировки или булочка с корицей). Голод не проходит при насыщении», - объяснила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Врач добавила, что в такие моменты нужно наблюдать за собой и, осознав, что вы едите не от голода, а из-за стресса, остановиться.

«Готовьте альтернативный список, что можно делать при стрессе: прогулка, фитнес, расслабляющая ванна, любимая книга или рукоделие, просто звонок другу. Необходимо формировать новый стереотип на стресс. Заботьтесь о себе», - порекомендовала Драпкина.

Специалист также рассказала, что негативного эффекта на обмен веществ почти не оказывают: творог жирностью не более 5% (50г), белок яйца, мясо птицы без видимого жира и кожи (50г), огурец/помидор/морковь/сельдерей.

«Но именно на углеводно-жировую пищу падает выбор в "трудные" минуты. Поэтому не удивляйтесь, если при попытке заесть стресс огурцом или творогом, вы отбросите его в сторону и обратитесь к сыру и шоколаду. Помощь в выявлении триггеров заедания и проработки данных ситуаций следует искать у клинического психолога (психотерапевта)», - подчеркнула терапевт.

В заключение она сообщила, что пищевые привычки включают в себя несколько сторон пищевого поведения, «а именно: что, в каком количестве и когда я ем». Оксана Драпкина уточнила, что ответы на такие вопросы можно получить у врача-диетолога, подобрав персональный рацион питания. В то же время медик обратила внимание, что не меньшую важность приобретает сторона пищевого поведения, которая скрывается за эмоциональным голодом, в связи с чем, в случае выявления такой проблемы, нужно обращаться к психологу.

Ранее врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян рассказала, какие продукты являются отличной альтернативой фастфуду.

Общество,Минздрав РФ,
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